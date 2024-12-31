Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Третье поражение подряд. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов
Ужасный месяц для красных дьяволов
Фото з відкритих джерел
"Сороки" активно начали поединок и уже к середине первого тайма отличились дважды. Гости нанесли 11 ударов и вполне могли установить разгромный счет еще до перерыва. Во второй половине встречи хозяева лучше контролировали мяч (57%), но с завершением атак были проблемы. За 90 минут подопечные Аморима только один раз попали в створ.
МЮ находится на 14-й строчке (22 балла). 5 января команда будет играть на "Энфилде". "Горожане" поднимаются на пятую позицию (32 очка), а в субботу поедут к "Тоттенхэму".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ
Манчестер. Олд Траффорд
Голы: Исак, 4, Жоэлинтон, 19
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 30.12.2024
- Анчелотти - об увольнении Фонсеки: Когда ты закрываешь одну дверь, открывается другая
- "Это приказ Блохина". Я набираю Суркиса". Как легенда Динамо едва не выселил Милевского из базы
- Салах стал восьмым футболистом, забившим 100 голов на домашних стадионах в Английской Премьер-Лиге. Кому покорилось достижение и сколько матчей потребовалось?
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО