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Третье поражение подряд. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ужасный месяц для красных дьяволов

Третье поражение подряд. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото з відкритих джерел

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"Сороки" активно начали поединок и уже к середине первого тайма отличились дважды. Гости нанесли 11 ударов и вполне могли установить разгромный счет еще до перерыва. Во второй половине встречи хозяева лучше контролировали мяч (57%), но с завершением атак были проблемы. За 90 минут подопечные Аморима только один раз попали в створ.

МЮ находится на 14-й строчке (22 балла). 5 января команда будет играть на "Энфилде". "Горожане" поднимаются на пятую позицию (32 очка), а в субботу поедут к "Тоттенхэму".

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Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:2

Голы: Исак, 4, Жоэлинтон, 19

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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