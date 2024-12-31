Первая домашняя победа над синими за 30 лет. Ипсвич – Челси 2:0. Обзор матча и видео голов

Аутсайдер надежно отыграл в защите, несмотря на 20 ударов гостей. В двух эпизодах хозяев спасал каркас ворот, а в середине первого тайма гол Жоау Феликса отменили из-за офсайда. Подопечные Марески владели мячом на уровне 76%, но соперник успешно использовал свои шансы.

Серебряный призер Чемпионшипа поднимается на 18-ю позицию (15 очков). 5 января команда поедет к "Фулхэму". "Синие" замыкают топ-4 (35 баллов). Впереди выездной поединок против "Кристал Пелес".

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Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

Ипсвич. Портмен Роуд, 29 968 зрителей

Ипсвич – Челси 2:0

Голы: Дилеп, 12 (п), Хатчинсон, 53