Представитель АПЛ подготовил первое предложение по трансферу игрока Бернли

Джеймс Траффорд своей игрой давно привлек внимание немало клубов Европы, однако он остался в "Бернли". На голкипера есть значительный спрос, поэтому "бордовые" уже готовятся получать первые предложения по трансферу 22-летнего игрока.

По информации The Sun, "Ньюкасл" собирается предложить за вратаря "Бернли" 20 млн фунтов стерлингов. "Сороки" являются давними поклонниками Траффорда и прошлым летом они также пытались его подписать, однако представитель Чемпионшипа отклонил их предложения. В случае продажи голкипера, тренер "Бернли" может получить денежную инъекцию для инвестирования в свою команду.

Добавим, что в этом сезоне Джеймс Траффорд провел 13 сухих поединков в 22 матчах Чемпионшипа.