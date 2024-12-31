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Представитель АПЛ подготовил первое предложение по трансферу игрока Бернли

Англия

Прошлым летом бордовым удалось сохранить его в команде

Представитель АПЛ подготовил первое предложение по трансферу игрока Бернли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джеймс Траффорд своей игрой давно привлек внимание немало клубов Европы, однако он остался в "Бернли". На голкипера есть значительный спрос, поэтому "бордовые" уже готовятся получать первые предложения по трансферу 22-летнего игрока.

По информации The Sun, "Ньюкасл" собирается предложить за вратаря "Бернли" 20 млн фунтов стерлингов. "Сороки" являются давними поклонниками Траффорда и прошлым летом они также пытались его подписать, однако представитель Чемпионшипа отклонил их предложения. В случае продажи голкипера, тренер "Бернли" может получить денежную инъекцию для инвестирования в свою команду.

Добавим, что в этом сезоне Джеймс Траффорд провел 13 сухих поединков в 22 матчах Чемпионшипа.

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Ньюкасл Бернли Джеймс Траффорд
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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