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Представитель АПЛ подготовил первое предложение по трансферу игрока Бернли
Прошлым летом бордовым удалось сохранить его в команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Джеймс Траффорд своей игрой давно привлек внимание немало клубов Европы, однако он остался в "Бернли". На голкипера есть значительный спрос, поэтому "бордовые" уже готовятся получать первые предложения по трансферу 22-летнего игрока.
По информации The Sun, "Ньюкасл" собирается предложить за вратаря "Бернли" 20 млн фунтов стерлингов. "Сороки" являются давними поклонниками Траффорда и прошлым летом они также пытались его подписать, однако представитель Чемпионшипа отклонил их предложения. В случае продажи голкипера, тренер "Бернли" может получить денежную инъекцию для инвестирования в свою команду.
Добавим, что в этом сезоне Джеймс Траффорд провел 13 сухих поединков в 22 матчах Чемпионшипа.
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