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Хорошая заруба. Астон Вилла - Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча

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Хорошая заруба. Астон Вилла - Брайтон 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" разошлась мировой ничьей с "Брайтоном" в 19-м туре английской Премьер-лиги.

От поражения на 81-й минуте "чаек" спас Тарик Лемпти.

В турнирной таблице "Астон Вилла" год заканчивает на 9-м месте, "Брайтон" - на 10-м.

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Английская Премьер-Лига. 19-й тур
Бирмингем. "Вилла Парк".
"Астон Вилла" - "Брайтон" - 2:2
Голы: Уоткинс 36' (П), Роджерс 47' - Адингра 12', Лемпти 81'

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