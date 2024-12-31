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Рубен Аморим признает, что МЮ ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге

Англия

Манкунианцам необходима шоковая терапия

Рубен Аморим признает, что МЮ ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "МЮ" потерпели очередную неудачу в чемпионате, уступив дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2. Для команды Аморима это уже пятое поражение в последних шести матчах АПЛ, и в результате этого они опустились на 14-е место, находясь в семи очках от зоны вылета. Тренер "манкунианцев" после игры признал, что его команда ведет борьбу за выживание в лиге.

"Это один из самых сложных моментов в истории "МЮ", и мы должны откровенно признать это. Когда у вас случаются такие моменты, особенно в больших клубах, очень трудно изменить ситуацию, особенно когда у вас не так много времени на тренировки основы, чтобы справиться со сложными моментами. Поэтому мы должны признать нашу позицию, то, как вы видите лигу, что каждый может победить каждого. Так что мы должны участвовать и сосредоточиться на том, чтобы выжить. Они ["Ньюкасл"] были лучшей командой и начали очень сильно. Нам было очень трудно переломить ситуацию после того, как мы пропустили первый гол, потому что у нас не было позиции, чтобы справиться со сложными моментами. Игроки много страдали на поле, и нам было очень тяжело", - заявил Рубен Аморим в интервью Sky Sports.

Отметим, что следующий матч "МЮ" проведет 5 января на выезде против "Ливерпуля".

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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