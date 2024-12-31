Мареска о поражении от Ипсвича: Это была немного странная игра

Вчера "Челси" потерпел сенсационное выездное поражение от "Ипсвича" со счетом 0:2. Лондонцы имеют серию из трех безвыигрышных матчей подряд в АПЛ и опустились на четвертое место турнирной таблицы. Тренер "синих" Энцо Мареска после поединка отметил, что его команда столкнулась с невезением, поскольку они имели немало возможностей для того, чтобы отличиться в воротах соперника.

"Это была немного странная игра. Мы создали много моментов в первом тайме, а в первые пять или 10 минут второго тайма у нас было два голевых момента: удар головой от Жоау [Феликса] и еще один удар. Вратарь спасает или защитники, которые блокируют удар, иногда приходится идти таким путем. Жаль, потому что это был еще один шанс для нас, но я поздравляю их, потому что, наверное, когда вы отбиваете столько ударов на линии благодаря игре вратаря, но и желание у них было очень высоким. Я не думаю, что дело в физической форме или состоянии. Когда ты играешь и не создаешь моментов, ничего не создаешь и не несешь опасности, тогда можно сказать, что, возможно, нам было тяжело физически, мы недостаточно хороши, или мы недостаточно свежи. Но когда вы создаете так много моментов, штанга, VAR; я думаю, что у нас было очень много моментов в первом тайме. Во втором тайме мы начали так же. У нас было два голевых момента, а затем второй гол убивает игру. Это просто вопрос того, что иногда для нас это не лучший день", - заявил Энцо Мареска.

Добавим, что следующий матч "Челси" проведет 4 января на выезде против "Кристал Пэлас".