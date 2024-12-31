Эмери считает, что его команда заслуживала получить больше, чем ничью в матче с Брайтоном

Вчера "Астон Вилла" завершила 2024 год для себя результативной ничьей с "Брайтоном" (2:2). Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери после поединка отметил, что его команда могла добыть больше очков в противостоянии с "чайками", а также подытожил выступления своего коллектива в этом году.

"Все, что мы сделали [в 2024 году], было удивительным. Конечно, мы хотим быть последовательными и стараемся достичь большего. Мы находимся в процессе и в гонке, чтобы снова сохранить европейскую позицию. Мы очень довольны тем, что завершили год на "Вилла Парк" вместе с нашими поклонниками, потому что мы наслаждаемся Европой в Лиге чемпионов. Сегодня мы потеряли два очка, но мы должны принять это, продолжать идти вперед и попытаться извлечь уроки из всего, что мы сделали сегодня, для следующего матча, который начнет новый год против "Лестера" в субботу. Нам нужно было забить третий гол, чтобы попытаться закрыть матч. Мы этого не сделали, а они имели несколько моментов, забили гол и добыли ничью. Я думаю, что мы заслуживали большего, но мы должны смириться с этим. Мы заканчиваем чемпионат с 29 очками - немного меньше, чем мы ожидали, чтобы попасть в Европу, но лига очень плотная", - заявил Унаи Эмери.

Добавим, что следующий матч "Астон Виллы" состоится 4 января дома против "Лестера".