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Эдди Хау отметил игру нескольких игроков в победном матче с МЮ

Англия

Сороки приблизились к топ-4

Эдди Хау отметил игру нескольких игроков в победном матче с МЮ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Ньюкасл" на выезде уверенно победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Благодаря этому результату "сороки" теперь находятся в трех очках от "Челси", который занимает четвертое место АПЛ. После матча тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отметил, что сейчас им удалось улучшить свою игру в обороне, а также отметил нескольких игроков, которые помогли принести команде победный результат.

"В начале сезона мы были на противоположной стороне, пропуская быстрые голы, и это имеет огромное значение [переломить ситуацию]. Порой мы давали себе верх, особенно на выезде, и очень хорошо, что в последних нескольких играх нам удалось переломить ситуацию. Эти голы придали нам импульс и уверенность, и с того момента мы никогда не оглядывались назад. [Александер Исак] был очень, очень хорош. Его универсальная игра очень сильна. Он может делать все понемногу. Самое главное, что ему нужно быть в нужном месте в нужное время, чтобы забивать голы. В начале матча Льюис Холл подал великолепную передачу, и Алекс был там, чтобы забить гол головой. Очень рад за Мартина [Дубравку] и заднюю линию, за всю команду, за чистую победу. Исторически мы гордились тем, что были сильными в обороне, и очень приятно видеть, что мы возвращаемся к этому", - заявил Эдди Хау в интервью BBC.

Добавим, что следующий матч "Ньюкасл" проведет 4 января на выезде против "Тоттенхэма".

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Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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