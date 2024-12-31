Брайтон проявляет интерес к чемпиону мира 2018 года

После запрета Национального департамента управленческого контроля (DNCG) осуществлять трансферы, "Лион" будет вынужден продавать игроков этой зимой. Учитывая эту ситуацию, "Брайтон" хочет укрепить центр поля игроком "ткачей".

Как сообщает Foot Mercato, "чайки" проявляют интерес к Корентену Толиссо. Однако француз вернулся на отличный уровень выступлений в "Лионе", доволен нынешним духом и стилем игры команды, поэтому кажется, что его будет трудно убедить уйти из клуба. Для "ткачей" его уход может стать финансовой возможностью. По контракту до 2027 года полузащитник зарабатывает около 600 000 евро брутто в месяц, включая бонусы, что является значительной нагрузкой на фонд заработной платы. Продажа игрока такого уровня может стать глотком свежего воздуха для клуба, который переживает сложный экономический период, при условии, что "Брайтон" будет иметь средства для реализации своих амбиций.

Добавим, что в этом сезоне Корентен Толиссо провел 21 матч, где отметился 2 голами и 4 ассистами.