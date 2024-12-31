МЮ завершил первую половину сезона с наименьшим количеством очков в своей истории в Премьер-лиге

Вчера "МЮ" потерпел очередное поражение в АПЛ, уступив дома "Ньюкаслу" со счетом 0:2. В итоге "манкунианцы" завершают 2024 год с 22 очками, тем самым установив для себя новые антирекорды.

Как сообщает Opta, "красные дьяволы" завершили первую половину сезона с наименьшим количеством очков в своей истории в Премьер-лиге. Также для них это самый низкий показатель в сезоне на этой стадии с 1989-90 годов (также 22 пункта). Кроме того, "Манчестер Юнайтед" завершит 2024 год на 14-м месте в Премьер-лиге, что станет самой низкой позицией на рубеже посреди сезона в лиге с 1989 года, когда они закончили год на 15-м месте, а по итогам сезона 1989/90 заняли 13-е место.

Отметим, что следующую игру команда Аморима проведет 5 января на выезде против "Ливерпуля".