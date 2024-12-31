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Нечасто такое увидишь. В четвертом английском дивизионе мячом подбили чайку

Англия

Принесла счастье хозяевам

Нечасто такое увидишь. В четвертом английском дивизионе мячом подбили чайку

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 29 декабря, "Гримсби Таун" нанес крупное поражение "Порт Вейлу" (3:0) в матче Второй лиги Англии (четвертого по силе английского дивизиона).

В начале встречи случился курьезный инцидент. Один из игроков "Гримсби" сделал сильный вынос и, тем самым, случайно подбил летящуюю чайку. Благо, птица быстро оклемалась.

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