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Нечасто такое увидишь. В четвертом английском дивизионе мячом подбили чайку
Принесла счастье хозяевам
Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 29 декабря, "Гримсби Таун" нанес крупное поражение "Порт Вейлу" (3:0) в матче Второй лиги Англии (четвертого по силе английского дивизиона).
В начале встречи случился курьезный инцидент. Один из игроков "Гримсби" сделал сильный вынос и, тем самым, случайно подбил летящуюю чайку. Благо, птица быстро оклемалась.
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Fra Port Vales kamp i Grimsby søndag. En fugl kom lige i vejen pic.twitter.com/m3Vn9s9NcZ— ????????Jørn???????? (@Olsen2610) December 30, 2024
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