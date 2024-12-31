Экс-тренер сборной Англии получил рыцарское звание

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получил рыцарское звание от короля Великобритании. Его имя указано в новогодних списках на посвящение в 2025 году.

В сообщении от Футбольной ассоциации Англии (ФА) говорится о том, что он был отмечен одной из самых высоких государственных наград за работу на посту главного тренера "Трех львов".

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Напомним, что 54-летний Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии в период с 2016 по 2024 год. Он привел команду к двум финалам чемпионатов Европы подряд, в 2021 и 2024 годах.