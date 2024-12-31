  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Окончательный вердикт от ФА. Звездный нападающий Вулверхэмптона пропустит ближайшие матчи своей команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Окончательный вердикт от ФА. Звездный нападающий Вулверхэмптона пропустит ближайшие матчи своей команды

Англия

Также форвард был оштрафован на кругленькую сумму

Окончательный вердикт от ФА. Звездный нападающий Вулверхэмптона пропустит ближайшие матчи своей команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья был отстранен Футбольной ассоциацией Англии (ФА) на два матча в Английской Премьер-лиге и был оштрафован на 80 тысяч фунтов стерлингов.

Сегодня, во вторник 31-го декабря, ФА вынесла окончательный вердикт после рассмотрения инцидента, который произошел после игры между "Вулверхэмптоном" и "Ипсвичем" в рамках 16-го тура АПЛ. Игрок был обвинен в неподобающем поведении на поле и проявлении агрессивных действий. Футболист также признал свою вину.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Заметим, что 25-летний Матеус Кунья является лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате Англии. Бразилец забил 10 голов, а также отдал 4 ассиста в этом сезоне в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Вест Хэма не хочет возглавлять команду, которая борется за выживание в Премьер-лиге
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед третий раз в своей истории потерпел шесть поражений в течение одного месяца
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Англии получил рыцарское звание
Вулверхэмптон ФА Матеус Кунья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FA
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости