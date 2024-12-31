Окончательный вердикт от ФА. Звездный нападающий Вулверхэмптона пропустит ближайшие матчи своей команды

Звездный нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья был отстранен Футбольной ассоциацией Англии (ФА) на два матча в Английской Премьер-лиге и был оштрафован на 80 тысяч фунтов стерлингов.

Сегодня, во вторник 31-го декабря, ФА вынесла окончательный вердикт после рассмотрения инцидента, который произошел после игры между "Вулверхэмптоном" и "Ипсвичем" в рамках 16-го тура АПЛ. Игрок был обвинен в неподобающем поведении на поле и проявлении агрессивных действий. Футболист также признал свою вину.

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Заметим, что 25-летний Матеус Кунья является лучшим бомбардиром своей команды в чемпионате Англии. Бразилец забил 10 голов, а также отдал 4 ассиста в этом сезоне в АПЛ.