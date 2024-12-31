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Манчестер Юнайтед третий раз в своей истории потерпел шесть поражений в течение одного месяца
А могло быть и больше
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"МЮ" завершает этот год в довольно подавленном настроении: 14-е место в АПЛ и 7 очков от зоны вылета. Вчера "манкунианцы" потерпели очередную неудачу, уступив дома "Ньюкаслу" (0:2), тем самым повторив свои антирекордные достижения почти столетней давности.
По информации Opta, в декабре "Манчестер Юнайтед" проиграл шесть матчей во всех турнирах, что стало лишь третьим месяцем, в котором они проиграли шесть игр, после апреля 1926 года (6) и сентября 1930 года (7). "Манкунианцы" также пропустили 18 голов в декабре, и это больше всего за один месяц с марта 1964 года (также 18).
Отметим, что "МЮ" следующую игру проведет 5 января на выезде против лидера чемпионата "Ливерпуля".
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