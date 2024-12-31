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Экс-тренер Вест Хэма не хочет возглавлять команду, которая борется за выживание в Премьер-лиге
Сейчас специалист наслаждается отдыхом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дэвид Мойес находится без тренерской работы после того, как в мае закончился его контракт с "Вест Хемом". В этом сезоне его связывали с разными клубами АПЛ, однако он не хочет возглавлять претендентов на вылет из лиги.
"Я еще не считаю, что закончил свою тренерскую деятельность, но я, безусловно, наслаждаюсь отдыхом. Единственное, что я не буду делать - это давить на любого менеджера лично, потому что я в это не верю. Мне не нравилось, когда я сам оказывался в такой ситуации. Мы все понемногу стареем, и я должен убедиться, что делаю правильные вещи для себя.
Футбол у меня в крови. Это было с самого детства. Я люблю смотреть футбол и мне нравится моя карьера. Если в этом есть другая часть, пусть так и будет. Но я хотел бы, чтобы это была только хорошая часть. Я не хотел бы прийти и делать что-то очень сложное. Я не хочу оказаться в нижней части лиги и бороться за выживание, как это было несколько раз, поэтому посмотрим, как пойдут дела", - заявил Дэвид Мойес в интервью BBC.
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