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Одна победа в последних 14 матчах. Легендарный экс-игрок МЮ покинул пост главного тренера клуба Чемпионшипа
Команда находится на последнем месте в чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт "Плимута" сообщил о том, что клуб уволил Уэйна Руни с должности главного тренера.
Вместе с 39-летним Руни клуб покинут его ассистент Майк Фелан и тренер основной команды Саймон Айрленд.
Напомним, что в конце мая 2024 года "Плимут Аргайл" назначил Уэйна Руни новым менеджером команды. За этот период английский специалист провел 25 матчей у руля, одержав лишь пять побед и потерпев 14 поражений.
На данный момент "пилигримы" находятся на последнем месте в турнирной таблице Чемпионшипа с 18 очками после 23-х сыгранных туров.
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Для Руни это увольнение стало третьим за почти два года. Ранее он работал в американском "Ди Си Юнайтед" и английском "Бирмингеме".
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