Гарри Невилл: Салах нашёл в Ливерпуле новых Фирмино и Мане

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл сказал, что Салах нашёл новых Фирмино и Мане.

По словам Mirror, экс-футболист сборной Англии в матче "Ливерпуля" против "Тоттенхэма" (6:3) сравнил движения Луиса Диаса с движениями Роберто Фирмино. Диас вошёл в штрафную и принял передачу Трента, сделав счёт 1:0.

Также в атакующем треугольнике Салаха помимо Диаса поддерживает Коди Гакпо.

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В этом сезоне Мохамед Салах забил за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге забил 17 голов и отдал 13 голевых передач. Луис Диас отметился 8 голами и двумя передачами.

Коди Гакпо в Премьер-Лиге 5 раз поразил ворота соперников и дважды отдал голевые передачи.