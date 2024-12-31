  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший защитник Ливерпуля раскритиковал игру Манчестер Юнайтед в матче против Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший защитник Ливерпуля раскритиковал игру Манчестер Юнайтед в матче против Ньюкасла

Англия

Аргументировал своё мнение

Бывший защитник Ливерпуля раскритиковал игру Манчестер Юнайтед в матче против Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля" раскритиковал игру Манчестер Юнайтед в матче против Ньюкасла.

Джейми Каррагер объяснил, что у Юнайтед не было мобильности и атлетизма в матче. Также экс-защитник "Ливерпуля" раскритиковал одного футболиста.

"Юнайтед" был ужасен, и вы только посмотрите на отсутствие мобильности и атлетизма в их команде — не только у Эриксена и Каземиро. Зиркзи не может бегать, он не может двигаться. Я просто не мог представить, что "Ньюкасл" выиграет эту игру.

Сегодня многое зависит от менеджера, но сейчас это касается не только сегодняшнего вечера. "Юнайтед" проиграл пять из последних шести матчей. Это форма вылета", - сказал Каррагер в интервью Sky Sports.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" на домашнем поле (0:2). Зиркзи ушёл с поля на 33-й минуте.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 14-е место в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Дэвид Мойес о добытом трофее Лиги конференции год назад: Победа в Праге была блестящей
yellow-arrow
Клуб всегда будет занимать особое место в моём сердце. Руни высказался после увольнения из Плимута
yellow-arrow
Аморим - о трансферах в январе: У нас нет такой возможности
Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости