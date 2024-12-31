Бывший защитник "Ливерпуля" раскритиковал игру Манчестер Юнайтед в матче против Ньюкасла.

Джейми Каррагер объяснил, что у Юнайтед не было мобильности и атлетизма в матче. Также экс-защитник "Ливерпуля" раскритиковал одного футболиста.

"Юнайтед" был ужасен, и вы только посмотрите на отсутствие мобильности и атлетизма в их команде — не только у Эриксена и Каземиро. Зиркзи не может бегать, он не может двигаться. Я просто не мог представить, что "Ньюкасл" выиграет эту игру.

Сегодня многое зависит от менеджера, но сейчас это касается не только сегодняшнего вечера. "Юнайтед" проиграл пять из последних шести матчей. Это форма вылета", - сказал Каррагер в интервью Sky Sports.