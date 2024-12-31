Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим - о трансферах в январе: У нас нет такой возможности
Наставник красных дьяволов заявил, что клубу доведет кого-то продать
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал возможность новых трансферов во время зимнего трансферного окна.
"У нас не будет такой возможности (подписания новых игроков) в январе, если мы не продадим кого-то. Думаю, вы знаете ситуацию лучше меня. Я не могу сразу возглавить и тратить кучу денег на трансферы".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что "Манчестер Юнайтед" завершает 2024 год на 14-м месте в чемпионате Англии, набрав 22 очка в 19 турах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Вацко – о Забарном: Он превратился в терминатора. В контексте требований Борнмута трансфер оценивают в 80 млн
- Продолжает ставить рекорды. Салах отметился достижением в АПЛ
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000