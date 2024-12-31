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Аморим - о трансферах в январе: У нас нет такой возможности

Англия

Наставник красных дьяволов заявил, что клубу доведет кого-то продать

Аморим - о трансферах в январе: У нас нет такой возможности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал возможность новых трансферов во время зимнего трансферного окна.

"У нас не будет такой возможности (подписания новых игроков) в январе, если мы не продадим кого-то. Думаю, вы знаете ситуацию лучше меня. Я не могу сразу возглавить и тратить кучу денег на трансферы".

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Добавим, что "Манчестер Юнайтед" завершает 2024 год на 14-м месте в чемпионате Англии, набрав 22 очка в 19 турах.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
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