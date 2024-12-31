Аморим - о трансферах в январе: У нас нет такой возможности

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал возможность новых трансферов во время зимнего трансферного окна.

"У нас не будет такой возможности (подписания новых игроков) в январе, если мы не продадим кого-то. Думаю, вы знаете ситуацию лучше меня. Я не могу сразу возглавить и тратить кучу денег на трансферы".