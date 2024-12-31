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Клуб всегда будет занимать особое место в моём сердце. Руни высказался после увольнения из Плимута
Ушёл с благодарностью
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Плимута" Уэйн Руни высказался впервые после увольнения из клуба.
Руни поблагодарил клуб и болельщиков за совместную работу.
"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить руководство футбольного клуба "Плимут Аргайл", в частности Саймона Халлетта и Нила Дьюснипа, с которыми у меня были прекрасные отношения.
Спасибо также всем сотрудникам, которые приняли меня радушно и сделали клуб таким особенным местом, игрокам и болельщикам за их усилия и поддержку во время моего пребывания на посту главного тренера, и я желаю им всего наилучшего в будущем".
"Зелёной армии" спасибо за то, что сделали игры на "Хоум Парк" такими особенными. Это воспоминания, которыми мы будем делиться вечно.
Я также хотел бы отдельно поблагодарить своих тренеров Кевина Нэнсекивелла, Саймона Айрлэнда, Дэррила Флахавана и Майка Фелана за их знания, преданность делу, помощь и поддержку.
"Плимут Аргайл" всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я продолжу следить за их результатами и интересоваться ими, - сказал Руни.
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Напомним, что "Плимут" 31 декабря уволил Уэйна Руни. Клуб занимает последнее 24-е место в Чемпионшипе, набрав 18 очков в 23-х играх. До спасительного 21-го места 4 очка.
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