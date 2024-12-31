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Дэвид Мойес о добытом трофее Лиги конференции год назад: Победа в Праге была блестящей

Англия

Тренер имел тернистый путь к получению такой награды

Дэвид Мойес о добытом трофее Лиги конференции год назад: Победа в Праге была блестящей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дэвид Мойес провел шесть лет во главе "Вест Хэма". Лучшим периодом во главе "молотобойцев" был сезон 2022/23, когда они выиграли Лигу конференций. Для шотландского рулевого это был первый трофей за его долгую тренерскую карьеру. В интервью BBC он отметил, что не считает целесообразным, чтобы одна ночь определяла, достиг ли он успеха или нет.

"Это был большой момент. Но это было инстинктивно. До этого я ничего не выигрывал, поэтому ничего не планировал. Я никогда не думал, что должен определяться, выиграл ли я той ночью или нет. Моя карьера уже была хорошей. Она была длинной, со многими взлетами и падениями. Но я думаю, что это касается большинства людей. Я не думаю, что чья-то жизнь идет одним путем. Надо жить с трудностями. Бывают моменты, когда приходится углубляться в себя и проявлять стойкость. Мне, безусловно, приходилось это делать на протяжении многих лет, но победа в Праге [в финале Лиги конференций] была блестящей", - заявил шотландец.

Отметим, что летом этого года у Дэвида Мойеса завершился контракт с "Вест Хэмом" и сейчас тренер находится без клуба.

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Дэвид Мойес
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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