Дэвид Мойес о добытом трофее Лиги конференции год назад: Победа в Праге была блестящей

Дэвид Мойес провел шесть лет во главе "Вест Хэма". Лучшим периодом во главе "молотобойцев" был сезон 2022/23, когда они выиграли Лигу конференций. Для шотландского рулевого это был первый трофей за его долгую тренерскую карьеру. В интервью BBC он отметил, что не считает целесообразным, чтобы одна ночь определяла, достиг ли он успеха или нет.

"Это был большой момент. Но это было инстинктивно. До этого я ничего не выигрывал, поэтому ничего не планировал. Я никогда не думал, что должен определяться, выиграл ли я той ночью или нет. Моя карьера уже была хорошей. Она была длинной, со многими взлетами и падениями. Но я думаю, что это касается большинства людей. Я не думаю, что чья-то жизнь идет одним путем. Надо жить с трудностями. Бывают моменты, когда приходится углубляться в себя и проявлять стойкость. Мне, безусловно, приходилось это делать на протяжении многих лет, но победа в Праге [в финале Лиги конференций] была блестящей", - заявил шотландец.

Отметим, что летом этого года у Дэвида Мойеса завершился контракт с "Вест Хэмом" и сейчас тренер находится без клуба.