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Центральным защитником клуба Миколенко интересуются клубы из ТОП-5 стран рейтинга УЕФА
Но Дайч на него не рассчитывает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральным защитником клуба Миколенко интересуются клубы из ТОП-5 стран рейтинга УЕФА.
Джейк О’Брайен заинтересовал клубы за пределами Англии. По информации The Telegraph интерес проявили клубы из Франции, Германии и Италии.
Ирландский защитник выходил в двух матчах Кубка Лиги за "Эвертон", в которых отдал одну голевую передачу. Также он выходил на 34 минуты в матчах Премьер-Лиги.
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Джейк О’Брайен перешёл в "Эвертон" из французского "Лиона" за 19,5 млн евро. Защитнику 23 года. Контракт с "Эвертоном" действителен до 2028 года.
TransferMarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
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