Сразу несколько клубов АПЛ следят за сенсационным нападающим "Селтика" Николасом Кюном.

Согласно эксклюзивной информации от TBR Football, лондонский "Тоттенхэм" является одним из фаворитов на подписание 24-летнего немецкого нападающего, который также заинтересовал "Астон Виллу" и "Ньюкасл". За игроком продолжают наблюдать "Брентфорд", "Брайтон" и "Кристал Пэлас".

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Известно, что "Селтик" не намерен отпускать одного из лучших игроков своей команды уже в январе, поэтому они попытаются отбить интерес от него, требуя высокую сумму за его трансфер. Летом 2023 года "кельты" заплатили лишь 3 миллиона фунтов стерлингов за его переход из австрийского "Рапида".

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В этом сезоне Николас Кюн забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 25 матчах за "Селтик" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.