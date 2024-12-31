Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несколько клубов АПЛ следят за сенсационным нападающим Селтика
За форвардом выстроилась большая очередь из английских команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько клубов АПЛ следят за сенсационным нападающим "Селтика" Николасом Кюном.
Согласно эксклюзивной информации от TBR Football, лондонский "Тоттенхэм" является одним из фаворитов на подписание 24-летнего немецкого нападающего, который также заинтересовал "Астон Виллу" и "Ньюкасл". За игроком продолжают наблюдать "Брентфорд", "Брайтон" и "Кристал Пэлас".
Известно, что "Селтик" не намерен отпускать одного из лучших игроков своей команды уже в январе, поэтому они попытаются отбить интерес от него, требуя высокую сумму за его трансфер. Летом 2023 года "кельты" заплатили лишь 3 миллиона фунтов стерлингов за его переход из австрийского "Рапида".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Николас Кюн забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 25 матчах за "Селтик" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Все еще не отошел от шутки. Милевский снова обратился к Ванату
- Умер экс-футболист Вереса - он находился в реанимации после ДТП
- Сенсационное поражение Челси, Милан представил нового тренера, МЮ снова разочаровал. Главные новости за 30 декабря
- Среди подозреваемых – корова с мельдонием. Бурбас заявил, что допинг в организм Мудрика попал в сборной Украины
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина