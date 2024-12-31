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Несколько клубов АПЛ следят за сенсационным нападающим Селтика

Англия

За форвардом выстроилась большая очередь из английских команд

Несколько клубов АПЛ следят за сенсационным нападающим Селтика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сразу несколько клубов АПЛ следят за сенсационным нападающим "Селтика" Николасом Кюном.

Согласно эксклюзивной информации от TBR Football, лондонский "Тоттенхэм" является одним из фаворитов на подписание 24-летнего немецкого нападающего, который также заинтересовал "Астон Виллу" и "Ньюкасл". За игроком продолжают наблюдать "Брентфорд", "Брайтон" и "Кристал Пэлас".

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Известно, что "Селтик" не намерен отпускать одного из лучших игроков своей команды уже в январе, поэтому они попытаются отбить интерес от него, требуя высокую сумму за его трансфер. Летом 2023 года "кельты" заплатили лишь 3 миллиона фунтов стерлингов за его переход из австрийского "Рапида".

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В этом сезоне Николас Кюн забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 25 матчах за "Селтик" во всех турнирах. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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