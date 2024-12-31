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Нападающего Вест Хэма, попавшего в аварию, выписали из больницы

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Нападающего Вест Хэма, попавшего в аварию, выписали из больницы

Фото: whufc.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающего "Вест Хэма", попавшего в аварию, выписали из больницы.

Майкл Антонио провёл в больнице меньше месяца. Нападающий в результате аварии сломал ногу. Теперь футболист вернётся домой и в этом сезоне уже не сыграет.

7 декабря Майкл Антонио попал в аварию на Ferrari. Инцидент случился после возвращения нападающего домой с тренировочной базы "Вест Хэма".

Немного позже The Guardian написали, что футболист лондонского клуба выбыл минимум на год.

Перед матчем с "Вулверхэмптоном" футболисты "Вест Хэма" надели футболки с именем Антонио. Все они были проданы на благотворительном аукционе вместе с игровыми футболками.

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Также игроки "Вест Хэма" навестили Антонио в больнице.

Контракт ямайского футболиста с "Вест Хэмом" действителен до 2025 года. В клубе Антонио уже 9,5 лет.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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