ФА обвинила нападающего Астон Виллы в неподобающем поведении после удаления в матче против Ньюкасла

Нападающий "Астон Виллы" Джон Дуран был обвинен Футбольной ассоциацией в неподобающем поведении за свою реакцию на красную карточку.

Напомним, что Дуран был удален с поля после того, как арбитр решил, что колумбиец намеренно толкнул защитника "Ньюкасла" Фабиана Шера. "Вилла" пыталась обжаловать это решение, но апелляция была отклонена.

Но на этом неприятности для Дурана не закончились. Теперь игрока обвиняют в неподобающем поведении после его удаления. Камеры зафиксировали, как Джон ударил ногой по бутылке с водой и его пришлось успокаивать членами тренерского штаба.

За такое нарушение дисциплины Дуран может получить дополнительное наказание. Футболист имеет время до 3 января, чтобы подать свой ответ на обвинения.