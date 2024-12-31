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Мы ещё ничего не достигли. Полузащитник Ньюкасла рассказал о голе и эмоциях после матча против Манчестер Юнайтед
Видно, что он счастлив
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" рассказал о голе и эмоциях после матча с "Манчестер Юнайтед".
По словам Жоэлинтона, победа над "Юнайтед" - идеальное завершение 2024 года. Также бразилец рассказал, как забил гол.
"Это был идеальный способ завершить 2024 год. Победа на выезде и возвращение команды в топ-4 — это было отличное чувство для игроков и болельщиков. Мы знали о нашем рекорде на "Олд Траффорд" (одна победа в Премьер-лиге до вечера понедельника). Я здесь уже пять с половиной лет, и у нас были сложные игры. Болельщикам тоже пришлось нелегко.
Приехать сюда, сыграть в отличный футбол и победить — это потрясающее чувство. Что касается гола, я рассчитал время и хотел оказаться в штрафной. Мне нужно было воспользоваться шансом, когда он представился. Мы хорошо играли в последних нескольких матчах, и мы довольны собой, а я чувствую себя хорошо физически. Мы уверены в себе, наслаждаемся футболом и играем свободно, и это может продолжаться ещё долго", - сказал Жоэлинтон.
Бразильский полузащитник сказал, что команда готовится к важным матчам и будет продолжать играть в таком же духе.
"Мы должны твёрдо стоять на ногах. Мы ещё ничего не достигли. Впереди важные матчи, и мы сосредоточимся на следующем, выездном, против "Тоттенхэма", и будем готовы продолжать в том же духе", - заявил Жоэлинтон
Напомним, 30 декабря "Ньюкасл" обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:0). Обзор матча смотрите на нашем сайте.
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