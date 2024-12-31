Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Юнайтед высказался о возвращении Рашфорда в заявку команды
Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о возвращении левого вингера Маркуса Рашфорда в заявку команды после длительного отсутствия.
"Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе. Я лишь хочу выиграть матч", - сказал Аморим.
Добавим, что Рашфорд в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ
- Первый положительный Топ-матч Довбика в футболке Ромы. Наши за границей. Италия
- Экс-полузащитник Реала: Лунин был неожиданным героем и сыграл ключевую роль в том, чтобы вывести команду в финал ЛЧ
- Продолжает ставить рекорды. Салах отметился достижением в АПЛ
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000