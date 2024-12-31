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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о возвращении Рашфорда в заявку команды

Англия

Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе (с)

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о возвращении Рашфорда в заявку команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о возвращении левого вингера Маркуса Рашфорда в заявку команды после длительного отсутствия.

"Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе. Я лишь хочу выиграть матч", - сказал Аморим.

Добавим, что Рашфорд в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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