Тренер Манчестер Юнайтед высказался о возвращении Рашфорда в заявку команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о возвращении левого вингера Маркуса Рашфорда в заявку команды после длительного отсутствия.

"Я думаю о команде, а вы много думаете о Маркусе. Я лишь хочу выиграть матч", - сказал Аморим.

Добавим, что Рашфорд в текущем сезоне сыграл 24 матча, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста.