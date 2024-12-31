Звезда Ливерпуля договорился с Ливерпулем о продлении контракта с клубом

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах достиг договоренности с клубом о продлении контракта.

Как сообщает издание Football Insider, 32-летний египтянин согласился продлить сотрудничество с мерсисайдским клубом еще на два года, то есть до конца июня 2027 года.

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Однако отмечается, что клуб и игрок еще не пришли к согласию относительно структуры этого соглашения, что мешает официально утвердить его подписью футболиста и представителями "Ливерпуля".

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В этом сезоне Мохамед Салах забил 20 голов и отдал 17 ассистов в 26 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.