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Звезда Ливерпуля договорился с Ливерпулем о продлении контракта с клубом
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Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах достиг договоренности с клубом о продлении контракта.
Как сообщает издание Football Insider, 32-летний египтянин согласился продлить сотрудничество с мерсисайдским клубом еще на два года, то есть до конца июня 2027 года.
Однако отмечается, что клуб и игрок еще не пришли к согласию относительно структуры этого соглашения, что мешает официально утвердить его подписью футболиста и представителями "Ливерпуля".
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В этом сезоне Мохамед Салах забил 20 голов и отдал 17 ассистов в 26 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца этого сезона.
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