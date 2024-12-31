Вест Хэм сообщил о травме капитана. Спортивный врач назвал предварительные сроки отсутствия

"Вест Хэм" сообщил о травме капитана.

По словам лондонского клуба, в матче против "Ливерпуля" Боуэн получил перелом стопы в первом тайме.

На сайте "Вест Хэм" указано, что травма выведет английского нападающего из состава в начале года.

Украинский спортивный врач Дмитрий Бабелюк предполагает, что футболист выбыл минимум на 2 месяца. Кость заживёт в течение месяца и ещё месяц уйдёт на восстановление. Есть надежда, что операция не потребуется.

"Я не видел эпизода и пока не знаю деталей, но рискну предположить наиболее частый для футболистов сценарий - перелом 5-й плюсневой кости. Эта травма характерна больше для молодых игроков (Лени Йоро получил ее в предсезонке МЮ). Зато у старших игроков она возникает на фоне постоянной микротравматизации и регулярной игры - именно этим и известен Боуэн, который играет постоянно по 90 мин в каждом матче последние сезоны", - сказал Бабелюк.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Боуэн сыграл в 21-й игре за "Вест Хэм" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.