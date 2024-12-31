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Несколько английских команд готовы сойтись в борьбе за подписание звездного хавбека Барселоны
Футболист может покинуть клуб в январе на правах свободного агента
Getty Images/Global Images Ukraine
Названы шесть клубов из АПЛ, которые готовы соперничать за подписание звезды "Барселоны" Дани Ольмо.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" присоединились к "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" в погоне за возможный переход Дани Ольмо, который в ближайшее время может стать свободным агентом, если каталонский гранд не успеет зарегистрировать его на вторую половину сезона.
Напомним, что летом 2024 года 26-летний испанский атакующий хавбек присоединился к "Барселоне" за 55 миллионов евро из "РБ Лейпциг", но был зарегистрирован лишь на временной основе до конца календарного года из-за финансовых ограничений Ла Лиги, касающихся "Барсы".
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В этом сезоне Дани Ольмо забил 6 голов и отдал один ассист в 15 матчах за "блаугранас" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.
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