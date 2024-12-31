Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба Русина
Все его хотят
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба украинца Назария Русина.
Несколько команд, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Сандерленда" Джобом Беллингемом. По словам инсайдера, футболист уйдёт из "Сандерленда" уже летом.
Клубам, которые подали запрос на игрока, была озвучена его стоимость. Личные условия с игроком не станут проблемой.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джоб Беллингем в 21-й игре Чемпионшипа забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Также на счету игрока 5 жёлтых и одна красная карточка.
TransferMarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
Популярное сейчас
- Перспективный центрбек Руха отправится на сборы с Динамо
- Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера? Президент Динамо ответил на слухи СМИ
- Кинжалы, Искандеры и другие типы вооружения. Воздушные Силы сообщили о деталях ночной атаки
- Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина