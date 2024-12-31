  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба Русина
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба Русина

Англия

Все его хотят

Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба Русина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба украинца Назария Русина.

Несколько команд, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Сандерленда" Джобом Беллингемом. По словам инсайдера, футболист уйдёт из "Сандерленда" уже летом.

Клубам, которые подали запрос на игрока, была озвучена его стоимость. Личные условия с игроком не станут проблемой.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Джоб Беллингем в 21-й игре Чемпионшипа забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Также на счету игрока 5 жёлтых и одна красная карточка.

TransferMarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль будет бороться с Реалом и Манчестер Юнайтед за подписание защитника Жироны
yellow-arrow
Четыре клуба АПЛ интересуется игроком Барселоны
yellow-arrow
Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Сандерленд Манчестер Юнайтед Джоб Беллингем
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sam C
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости