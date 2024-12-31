Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба Русина

Ряд клубов Премьер-Лиги следят за звёздным игроком клуба украинца Назария Русина.

Несколько команд, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" следят за полузащитником "Сандерленда" Джобом Беллингемом. По словам инсайдера, футболист уйдёт из "Сандерленда" уже летом.

Клубам, которые подали запрос на игрока, была озвучена его стоимость. Личные условия с игроком не станут проблемой.

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В этом сезоне Джоб Беллингем в 21-й игре Чемпионшипа забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Также на счету игрока 5 жёлтых и одна красная карточка.

TransferMarkt оценивает игрока в 18 млн евро.