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Четыре клуба АПЛ интересуется игроком Барселоны

Англия

Роке может перейти в АПЛ

Четыре клуба АПЛ интересуется игроком Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" отдала Витора Роке в аренду в "Реал Бетис", который может выкупить игрока в конце текущего сезона, однако конкуренция за таланта может быть высокой.

Как сообщает издание CaughtOffside, футболистом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги, среди которых "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Брентфорд".

Отметим, что в этом сезоне Витор Роке провел 23 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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