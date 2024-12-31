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Четыре клуба АПЛ интересуется игроком Барселоны
Роке может перейти в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" отдала Витора Роке в аренду в "Реал Бетис", который может выкупить игрока в конце текущего сезона, однако конкуренция за таланта может быть высокой.
Как сообщает издание CaughtOffside, футболистом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги, среди которых "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Брентфорд".
Отметим, что в этом сезоне Витор Роке провел 23 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.
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Источник:CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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