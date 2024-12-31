Четыре клуба АПЛ интересуется игроком Барселоны

"Барселона" отдала Витора Роке в аренду в "Реал Бетис", который может выкупить игрока в конце текущего сезона, однако конкуренция за таланта может быть высокой.

Как сообщает издание CaughtOffside, футболистом интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги, среди которых "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Кристал Пэлас" и "Брентфорд".

Отметим, что в этом сезоне Витор Роке провел 23 матчей, где отметился 6 голами и 2 ассистами.