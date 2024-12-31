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Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Тяжелое испытание для Ярмолюка и компании
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас команду Томаса Франка накрыли травмы, они потеряли около 11 игроков обоймы и точно не в состоянии показывать свой лучший футбол, тем более в матче против такого именитого соперника, как "Арсенал".
Возможно, Зинченко и его команда только добавят проблем и без того кризисному "Брентфорду" в первый день нового года.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в среду, 1 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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