Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прямо сейчас команду Томаса Франка накрыли травмы, они потеряли около 11 игроков обоймы и точно не в состоянии показывать свой лучший футбол, тем более в матче против такого именитого соперника, как "Арсенал".

Возможно, Зинченко и его команда только добавят проблем и без того кризисному "Брентфорду" в первый день нового года.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в среду, 1 января.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

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