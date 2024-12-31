  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тяжелое испытание для Ярмолюка и компании

Брентфорд – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прямо сейчас команду Томаса Франка накрыли травмы, они потеряли около 11 игроков обоймы и точно не в состоянии показывать свой лучший футбол, тем более в матче против такого именитого соперника, как "Арсенал".

Возможно, Зинченко и его команда только добавят проблем и без того кризисному "Брентфорду" в первый день нового года.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в среду, 1 января.

Favbet
7.90
5.20
1.46
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Брентфорд" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль будет бороться с Реалом и Манчестер Юнайтед за подписание защитника Жироны
yellow-arrow
Четыре клуба АПЛ интересуется игроком Барселоны
yellow-arrow
Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 01.01.2025
Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Микель Артета Брентфорд (Лондон) АПЛ Александр Зинченко Где смотреть футбол Егор Ярмолюк Томас Франк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости