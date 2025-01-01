Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Арсенал" с Александром Зинченко остается едва ли не единственным конкурентом за титул для "Ливерпуля" в этом сезоне. Все конкуренты самоликвидируются, поэтому надо не терять набранного хода и побеждать на таком непростом стадионе, как "Брентфорд Комьюнити".

Учитывая большие кадровые потери у "пчел", сама задача будет немного облегченной, но все еще остается непростой.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в среду, 1 января.

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Английская Премьер-лига. 19-й тур.

1 января. 19:30. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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