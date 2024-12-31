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Ливерпуль будет бороться с Реалом и Манчестер Юнайтед за подписание защитника Жироны
Гутьеррес может сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Левым защитником "Жироны" Мигелем Гутьерресом интересуются некоторые европейские гранды.
Одним из них является "Ливерпуль", который ведет борьбу за титул чемпиона Англии. Но "Красным" придется конкурировать с мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед", которые тоже заинтересованы и подписании игрока.
"Реал" имеет наибольшее преимущество, поскольку может вернуть его на "Сантьяго Бернабеу" только за 8 миллионов евро, поскольку именно столько стоит право обратного выкупа.
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