Ливерпуль будет бороться с Реалом и Манчестер Юнайтед за подписание защитника Жироны

Левым защитником "Жироны" Мигелем Гутьерресом интересуются некоторые европейские гранды.

Одним из них является "Ливерпуль", который ведет борьбу за титул чемпиона Англии. Но "Красным" придется конкурировать с мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед", которые тоже заинтересованы и подписании игрока.

"Реал" имеет наибольшее преимущество, поскольку может вернуть его на "Сантьяго Бернабеу" только за 8 миллионов евро, поскольку именно столько стоит право обратного выкупа.