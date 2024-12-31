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Ливерпуль будет бороться с Реалом и Манчестер Юнайтед за подписание защитника Жироны

Англия

Гутьеррес может сменить команду

Ливерпуль будет бороться с Реалом и Манчестер Юнайтед за подписание защитника Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левым защитником "Жироны" Мигелем Гутьерресом интересуются некоторые европейские гранды.

Одним из них является "Ливерпуль", который ведет борьбу за титул чемпиона Англии. Но "Красным" придется конкурировать с мадридским "Реалом" и "Манчестер Юнайтед", которые тоже заинтересованы и подписании игрока.

"Реал" имеет наибольшее преимущество, поскольку может вернуть его на "Сантьяго Бернабеу" только за 8 миллионов евро, поскольку именно столько стоит право обратного выкупа.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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