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Реал Мадрид хочет подписать контракт с защитником Ливерпуля

Англия
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Александер-Арнольд может сменить клубную прописку

Реал Мадрид хочет подписать контракт с защитником Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что "Ливерпуль" отклонил все предложения о продаже Трента Александера-Арнольда в январское трансферное окно, "Реал Мадрид" не отказывается от подписания английского правого защитника.

Мадридский клуб планирует подписать контракт с футболистом летом 2025 года, когда у игрока закончится договор с "Ливерпулем".

Добавим, что Александер-Арнольд в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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