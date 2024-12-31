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Реал Мадрид хочет подписать контракт с защитником Ливерпуля
Александер-Арнольд может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что "Ливерпуль" отклонил все предложения о продаже Трента Александера-Арнольда в январское трансферное окно, "Реал Мадрид" не отказывается от подписания английского правого защитника.
Мадридский клуб планирует подписать контракт с футболистом летом 2025 года, когда у игрока закончится договор с "Ливерпулем".
Добавим, что Александер-Арнольд в текущем сезоне сыграл 23 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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