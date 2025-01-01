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Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Зеленский поздравил с Новым годом. Видео
Президент Украины поздравил с Новым 2025 годом
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Новым 2025 годом.
По его словам, "за каждым из нас - "Украина-мать" и она заслужила жить в мире" и бок о бок миллионы украинцев.
"И как Президент Украины, и как гражданин я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок со мной вы - миллионы украинцев. Сильные. Свободные. Прекрасные", - сказал Владимир Зеленский.
Также Зеленский выразил надежду, что новый американский президент положит конец российской агрессии.
"Я не сомневаюсь, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Потому что это не уличная разборка, где надо утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного", - сказал Зеленский.
Справедливый мир, по словам президента – это помнить преступления России и невозможность начать "с чистого листа".
"То есть не забыть и не обнулить все, что совершила Россия. Буча, Еленовка, Авдеевка, все наши уничтоженные города и села. Вот почему действительно справедливый мир не может наступить по принципу "начнем с чистого листа"", - пояснил украинский президент.
Зеленский добавил, что сейчас счет не 0:0. На счету - тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия", - подчеркнул он.
Видео поздравления:
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