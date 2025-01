Ливерпуль отказал Реалу - громкий трансфер звездного латераля откладывается как минимум до лета

"Ливерпуль" пока что не планирует расставаться со своим правым защитником Трентом Александером-Арнольдом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "красные" уже уведомили "Реал" о том, что в зимнее трансферное окно Александер-Арнольд не продается.

Теперь мадридский клуб продолжит работать над подписанием Трента в качестве свободного агента. Сделку стороны могут заключить в июле 2025 года.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд отыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

???? Real Madrid insist to sign Trent Alexander-Arnold as top target for 2025, as revealed in March — he’s the player they want.



Liverpool have clearly told Real Madrid that Trent Alexander-Arnold is NOT for sale in January ❗️



Real Madrid keep working on free agent deal for July. pic.twitter.com/QkAR3QgkFk