Ливерпуль отказал Реалу - громкий трансфер звездного латераля откладывается как минимум до лета

"Ливерпуль" пока что не планирует расставаться со своим правым защитником Трентом Александером-Арнольдом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "красные" уже уведомили "Реал" о том, что в зимнее трансферное окно Александер-Арнольд не продается.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Теперь мадридский клуб продолжит работать над подписанием Трента в качестве свободного агента. Сделку стороны могут заключить в июле 2025 года.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд отыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.