  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль отказал Реалу - громкий трансфер звездного латераля откладывается как минимум до лета
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль отказал Реалу - громкий трансфер звездного латераля откладывается как минимум до лета

Англия

Ожидаемое решение

Ливерпуль отказал Реалу - громкий трансфер звездного латераля откладывается как минимум до лета

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" пока что не планирует расставаться со своим правым защитником Трентом Александером-Арнольдом.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "красные" уже уведомили "Реал" о том, что в зимнее трансферное окно Александер-Арнольд не продается.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Теперь мадридский клуб продолжит работать над подписанием Трента в качестве свободного агента. Сделку стороны могут заключить в июле 2025 года.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд отыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.

По теме
yellow-arrow
Тренер Брентфорда назвал команду, которая лучше всех в мире использует стандартные положения
yellow-arrow
Моуринью поделился своим мнением насчет кризиса в Ман Сити
yellow-arrow
Бавария присматривается к игроку Брайтона
Реал (Мадрид) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости