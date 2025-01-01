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Ливерпуль отказал Реалу - громкий трансфер звездного латераля откладывается как минимум до лета
Ожидаемое решение
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" пока что не планирует расставаться со своим правым защитником Трентом Александером-Арнольдом.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "красные" уже уведомили "Реал" о том, что в зимнее трансферное окно Александер-Арнольд не продается.
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Теперь мадридский клуб продолжит работать над подписанием Трента в качестве свободного агента. Сделку стороны могут заключить в июле 2025 года.
В нынешнем сезоне Александер-Арнольд отыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять ассистов.
???? Real Madrid insist to sign Trent Alexander-Arnold as top target for 2025, as revealed in March — he’s the player they want.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 31, 2024
Liverpool have clearly told Real Madrid that Trent Alexander-Arnold is NOT for sale in January ❗️
Real Madrid keep working on free agent deal for July. pic.twitter.com/QkAR3QgkFk
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