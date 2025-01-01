Моуринью поделился своим мнением насчет кризиса в Ман Сити

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал текущее положение "Манчестер Сити".

- Кризис в "Сити" Гвардиолы вновь подчеркнул важность ментального аспекта: игроки все те же - Родри, конечно, не хватает - но являются ли результаты пугающе плохи?

- Только Пеп может говорить с полным знанием фактов своего дела. Остальное — банальность, поверхностность, - лаконично ответил португалец.