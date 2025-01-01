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Моуринью поделился своим мнением насчет кризиса в Ман Сити

Англия

"Особенный" решил не расписываться за коллегу

Моуринью поделился своим мнением насчет кризиса в Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал текущее положение "Манчестер Сити".

- Кризис в "Сити" Гвардиолы вновь подчеркнул важность ментального аспекта: игроки все те же - Родри, конечно, не хватает - но являются ли результаты пугающе плохи?

- Только Пеп может говорить с полным знанием фактов своего дела. Остальное — банальность, поверхностность, - лаконично ответил португалец.

Напомним, "Манчестер Сити" сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ и 22-е в Лиге чемпионов.

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Хосеп Гвардиола Фенербахче (Стамбул) Манчестер Сити Жозе Моуринью
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Источник:
Corriere dello Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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