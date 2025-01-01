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Моуринью поделился своим мнением насчет кризиса в Ман Сити
"Особенный" решил не расписываться за коллегу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью прокомментировал текущее положение "Манчестер Сити".
- Кризис в "Сити" Гвардиолы вновь подчеркнул важность ментального аспекта: игроки все те же - Родри, конечно, не хватает - но являются ли результаты пугающе плохи?
- Только Пеп может говорить с полным знанием фактов своего дела. Остальное — банальность, поверхностность, - лаконично ответил португалец.
Напомним, "Манчестер Сити" сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ и 22-е в Лиге чемпионов.
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