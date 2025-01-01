Тренер Брентфорда назвал команду, которая лучше всех в мире использует стандартные положения

В Новом году первым поединком в АПЛ станет "Брентфорд" - "Арсенал". "Канониры" выглядят грозной силой во время исполнения стандартов, поскольку в этом сезоне они забили уже девять голов, что составляет более четверти от их общего результата. Главный тренер "пчел" Томас Франк перед поединком отметил, что его игроки будут готовы к тому, чтобы противостоять сопернику в таких ситуациях.

""Арсенал" сейчас является лучшей командой, которая выполняет стандартные положения не только в Премьер-лиге, но и в мире. Они очень агрессивны и хорошо тренированы, но мы также хорошо играем в стандартах, и мы будем готовы. Мы хорошо защищаемся при розыгрыше угловых. Насколько мне известно, мы пропустили только с одного углового - это был короткий угловой против "Борнмута" - в Премьер-лиге этого сезона. Мы очень хорошо защищаемся, поэтому мы доверяем нашим собственным процессам, но, конечно, с большим уважением к "Арсеналу" и к тому, что они могут принести с собой. Мы знаем, что нам нужно играть на "отлично"; не только в стандартах, но и в каждом аспекте игры", - заявил Томас Франк.

Отметим, что матч "Брентфорд" - "Арсенал" состоится 1 января в 19:30 на стадионе "Брентфорд Коммьюнити".