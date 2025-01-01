Ливерпуль проявляет интерес к одному из ключевых игроков Ноттингема

"Ливерпуль" стремится подписать плеймейкера, который сможет связать игру и обеспечить голевой импульс с позиции атакующего полузащитника. В поисках подходящего кандидата на эту роль, "красные" нацелились на одного из лидеров "Ноттингема".

Как сообщает Football Insider, "Ливерпуль" проявляет интерес к Моргану Гиббсу-Уайту. Контракт игрока на "Сити Граунд" рассчитан до июня 2027 года, и с момента перехода в клуб он еще не подписывал его новое соглашение. Ожидается, что команда Нуну Эшпириту Санту, отвергнет любое предложение по переходу англичанина в январе, однако им будет труднее отказаться от продажи 24-летнего полузащитника летом, если поступит "лесникам" выгодное предложение. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Морган Гиббс-Уайт провел 15 матчей, где отметился 3 голами и 3 ассистами.