Гари Невилл об игре МЮ против Ньюкасла: Это было позорно, и это было настолько плохо, насколько это возможно

"Манчестер Юнайтед" потерпел шесть поражений в декабре и оказался на 14-м месте в Премьер-лиге, что является худшим показателем команды после первой половины сезона за последние 35 лет. Легенда "красных дьяволов", а ныне футбольный эксперт Гари Невилл выразил свое разочарование относительно ужасной формы "манкунианцев", а также не питает никакого оптимизма в предстоящем матче против "Ливерпуля".

"Вы всегда с нетерпением ждете игру на "Олд Траффорд", но когда я проснулся утром и почувствовал, что "МЮ" проигрывает. Я не думал, что они выиграют, поскольку "Ньюкасл" имеет лучшую команду, с лучшими игроками, и у них есть менеджер с большим опытом в этой лиге. Когда я увидел команду, я был почти уверен, что "Манчестер Юнайтед" не победит. Я не всегда так думаю, поскольку не всегда хорошо умею прогнозировать, но когда я увидел полузащиту в составе Каземиро и Эриксена, заднюю тройку в составе Де Лигта, Мартинеса и Магуайра, фланговых защитников и Зиркзе на левом фланге, я подумал, что здесь нет баланса.

Пара полузащитников Каземиро и Эриксен никогда не сработает против Жоэлинтона, Тонали и Гимараэса. Вы не можете играть вдвоем. Рубен Аморим должен был это знать. Он сменил их через 25 минут. Мейну сейчас не в лучшей форме, но вы не можете играть вдвоем против троих. Это было позорно, и это было настолько плохо, насколько это возможно. Когда вышел Мейну, игра улучшилась, и это не вина Каземиро и Эриксена. Они смотрели друг на друга и хотели, чтобы рядом с ними был кто-то более быстрый.

Обязательно ли ехать на "Энфилд" в воскресенье? Помните, как в старые времена команды воскресной лиги не появлялись на матчи, потому что говорили, что там плохой трафик или несколько игроков заболели? Очевидно, шутки в сторону, я понятия не имею, как они подходят к этой воскресной игре. В последние годы "Манчестер Юнайтед" очень тяжело переживает это противостояние. Я был там и смотрел матч 7:0 до самого конца, как и многие фанаты "МЮ". Ему [Амориму] нужно время, чтобы освоиться, но когда результаты настолько плохие, это усиливает давление, а "Энфилд" - неумолимое место. Это худшее место и в лучшие времена. У меня есть определенные опасения относительно выступления "МЮ" в это воскресенье", - цитирует слова Гари Невилла Sky Sports.