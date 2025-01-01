Экс-игрок МЮ встал на защиту Рубена Аморима относительно последних выступлений его команды в Премьер-лиге

После прихода Аморима на "Олд Траффорд", "красные дьяволы" опустились на 14-е место и находятся в семи очках от зоны вылета. Экс-игрок "МЮ" Рио Фердинанд стал на защиту португальского тренера заявив, что менеджер не должен отказываться от своих идей, несмотря на нынешние вызовы.

"Он всегда выглядит достаточно уверенно в долгосрочной перспективе, он не собирается менять свои идеи в краткосрочной перспективе. И я полностью с ним согласен. Меняться и возвращаться к тому, что они делали раньше... они не выигрывали. Так зачем возвращаться к тому, что лучше всего подходит игрокам? Мы не можем ожидать, что Рубен Аморим вернется к манере игры "Манчестер Юнайтед", чтобы попытаться удержать корабль на плаву. Потому что это все равно не было стабильным кораблем.

Одним из ключевых моментов в этой системе является физическая подготовка. Эриксен и Каземиро, вероятно, являются слабыми звеньями, что не помогает команде, но я все равно говорю, что если бы они могли тренироваться, а Рубен Аморим мог реализовать свои идеи, они бы не выглядели так неубедительно. Поэтому я не думаю, что мы должны просто сказать: "Давайте добавим еще двух мобильных игроков, и все улучшится". Думаю, у нас останутся те же самые проблемы", - цитирует слова Рио Фердинанда Foot Mercato.