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Эвертон заинтересован в подписании вингера Галатасарая

Англия

Англичане будут активно работать на трансферном рынке зимой

Эвертон заинтересован в подписании вингера Галатасарая

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Болельщики "ирисок" пережили очередную неудачную часть сезона, поскольку их клуб одержал лишь три победы из 18 матчей, и они находятся в трех очках от зоны вылета. Новые владельцы "Эвертона", Фридкин Групп, стремятся сделать некоторые пополнения в январе, но должны быть осторожными с расходами, чтобы они снова не нарушили правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивому развитию (PSR).

Как сообщает TEAMtalk, англичане заинтересованы в подписании Юнуса Акгюна из "Галатасарая". "Эвертон" настроен сделать предложение по трансферу игрока в январе, поскольку ищет усиление на позиции правого вингера. Поскольку 24-летний футболист имеет контракт до 2026 года, "Галатасарай" "рассчитывает на значительный доход за турка.

Добавим, что в этом сезоне Юнус Акгюн провел 23 матча, где отметился 10 голами и 6 ассистами.

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Галатасарай (Стамбул) Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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