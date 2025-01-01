Эвертон заинтересован в подписании вингера Галатасарая

Болельщики "ирисок" пережили очередную неудачную часть сезона, поскольку их клуб одержал лишь три победы из 18 матчей, и они находятся в трех очках от зоны вылета. Новые владельцы "Эвертона", Фридкин Групп, стремятся сделать некоторые пополнения в январе, но должны быть осторожными с расходами, чтобы они снова не нарушили правила Премьер-лиги по прибыли и устойчивому развитию (PSR).

Как сообщает TEAMtalk, англичане заинтересованы в подписании Юнуса Акгюна из "Галатасарая". "Эвертон" настроен сделать предложение по трансферу игрока в январе, поскольку ищет усиление на позиции правого вингера. Поскольку 24-летний футболист имеет контракт до 2026 года, "Галатасарай" "рассчитывает на значительный доход за турка.

Добавим, что в этом сезоне Юнус Акгюн провел 23 матча, где отметился 10 голами и 6 ассистами.