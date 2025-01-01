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Микель Артета отметил прекрасную форму Брентфорда в домашних матчах Премьер-лиги

Англия

Канониров ожидает тяжелая игра

Микель Артета отметил прекрасную форму Брентфорда в домашних матчах Премьер-лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Уже сегодня, 1 января, "Арсенал" сыграет свой первый поединок в новом году, где им будет противостоять "Брентфорд". На предматчевой пресс-конференции тренер "канониров" Микель Артета отметил, что "пчелы" могут создать им проблемы, поскольку они отлично играют у себя дома (всего 1 поражение в 9 матчах).

"Это очень, очень хорошая команда. Когда вы видите их домашние победы до прошлой недели, это впечатляет. Они также эволюционировали и адаптировались. Качества их команды обусловлены теми игроками, которые у них есть сейчас, поэтому я очень впечатлен. То, что мы доказали уже в этом сезоне, сыграв то количество игр, которое мы сыграли вдесятером, со всеми травмами, которые мы имели в этом составе, мы точно не были бы в той позиции, в которой мы находимся сегодня во всех соревнованиях. Поэтому команда сделала еще один шаг, команда развивается и приспосабливается к новым обстоятельствам", - заявил Микель Артета.

Отметим, что поединок "Брентфорд" - "Арсенал" состоится в 19:30 по киевскому времени на стадионе "Брентфорд Коммьюнити".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Арсенал
Опубликовал: Александр Гресь
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