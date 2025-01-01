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Тоттенхэм вмешается в борьбу за подписание молодого игрока Брайтона

Англия

Его будущее в составе чаек остается под вопросом

Тоттенхэм вмешается в борьбу за подписание молодого игрока Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Шпоры" готовятся к насыщенному январскому трансферному окну, которое может стать решающим для Анге Постекоглу. Несмотря на ужасные результаты на протяжении всего 2024 года, недостаточная глубина состава и кризис травм не оставили совету директоров никаких иллюзий относительно того, что они должны поддержать менеджера в зимнее окно.

Как сообщает TEAMtalk, "Тоттенхэм" заинтересован в подписании Эвана Фергюсона из "Брайтона". Целью "шпор" является подписание способного нападающего, который обеспечит поддержку и жесткую конкуренцию для Доминика Соланке. Это должна была бы быть работа Ришарлисона, хотя бразилец боролся с травмами и, даже когда был в форме, не оправдывал надежд тренерского штаба. "Брайтон" может отпустить Фергюсона в аренду, и учитывая заинтересованность со стороны других клубов АПЛ ("Фулхэма", "Ноттингема", "Лестера"), "Тоттенхэм" должен действовать быстро, если они хотят подписать 20-летнего нападающего.

Добавим, что в этом сезоне Эван Фергюсон провел 14 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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