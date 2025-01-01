"Благодарен, что жив". Форвард Вест Хэма дал первый комментарий после попадания в ДТП

Нападающий "Вест Хэма" Майкл Антонио опубликовал пост в социальных сетях, в котором прокомментировал свое попадание в автомобильную аварию 7 декабря.

"Каждый год в это время меня спрашивают, за что я благодарен, и каждый год я с трудом ищу правильные слова. Но в этом году я точно знаю, за что я благодарен: за то, что я жив.

Я хочу воспользоваться моментом, чтобы признать то, что я осознал: я провел так много лет, принимая жизнь как должное. Я строил планы на следующий день, на следующий год, всегда полагая, что завтрашний день гарантирован. Я видел, как уходили из жизни близкие друзья, был свидетелем того, как другие оказывались на грани смерти, и даже тогда я не до конца понимал, насколько ценна жизнь.

То, что я недавно пережил, открыло мне глаза. Жизнь хрупка, и каждый момент имеет значение. Я так благодарен Богу за то, что он дал мне силы продолжать идти дальше и позволил мне все еще быть здесь. Я благодарен экстренной службе, врачам и всем сотрудникам "Вест Хэма". Медицинская команда, руководство, весь персонал, товарищи по команде и замечательные болельщики "Вест Хэма" — я бы не смог пройти через это без вас. Спасибо вам от всего сердца. Моим близким, которые поддерживали меня, я не могу выразить, как много вы для меня значите.

Наконец, спасибо всему футбольному сообществу за всю любовь и поддержку, которую вы мне оказали. Это действительно много значит. Я люблю вас всех и бесконечно благодарен каждому из вас. Счастливого Нового года — и я скоро вернусь на это поле", — написал Майкл в Instagram.