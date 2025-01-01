Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два ТОП-клуба интересуются нападающим Челси. Лондонский клуб хочет сохранить футболиста
Он не продаётся
Getty Images / Global Images Ukraine
Два ТОП-клуба интересуются нападающим лондонского "Челси".
По информации DailyMail, подписанием нападающего заинтересована испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Но эти два клуба – часть "длинного списка".
По словам тренера лондонского клуба, Нкунку не продаётся.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Нкунку сыграл в 27 играх за "Челси", в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи. Всего за лондонский клуб французский нападающий провёл 41 матч, в котором забил 15 голов.
Нкунку перешёл в английский клуб из "РБ Лейпцига" летом 2023 года. Трансфер обошёлся в 60 млн евро.
Популярное сейчас
- Леоненко жестко ответил Яремчуку: Пока ему лучше не попадаться мне на глаза
- Финансовые проблемы могли побудить Козловского объединить Рух с Карпатами
- Объединение львовян, новый защитник для Динамо, контракт Салаха, возвращение Алабы. Главные новости за 31 декабря
- Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО