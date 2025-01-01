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Два ТОП-клуба интересуются нападающим Челси. Лондонский клуб хочет сохранить футболиста

Англия

Он не продаётся

Два ТОП-клуба интересуются нападающим Челси. Лондонский клуб хочет сохранить футболиста

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Два ТОП-клуба интересуются нападающим лондонского "Челси".

По информации DailyMail, подписанием нападающего заинтересована испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Но эти два клуба – часть "длинного списка".

По словам тренера лондонского клуба, Нкунку не продаётся.

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В этом сезоне Нкунку сыграл в 27 играх за "Челси", в которых забил 12 голов и отдал 4 голевых передачи. Всего за лондонский клуб французский нападающий провёл 41 матч, в котором забил 15 голов.

Нкунку перешёл в английский клуб из "РБ Лейпцига" летом 2023 года. Трансфер обошёлся в 60 млн евро.

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Источник:
DailyMail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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