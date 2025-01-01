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Звездный нападающий Манчестер Юнайтед отрицает свой возможный уход из клуба зимой
Игрок был вынужден лично развеять фейковые новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд лично опроверг свой возможный уход из клуба в январе.
27-летний англичанин нарушил тишину в соцсетях, выложив новость о его возможном трансфере в Инстаграм, назвав это ложью.
"Было очень много ложных новостей за последние несколько недель, но все эти сообщения становятся все более бессмысленными. Я никогда не встречался ни с одним агентством и никогда не думал о таких планах", — заявил Рашфорд.
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Напомним, что Маркус Рашфорд не попадал в заявку "красных дьяволов" в четырех предыдущих матчах. В матче 19-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (0:2) нападающий остался на скамейке запасных.
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