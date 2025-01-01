Авторитетный инсайдер назвал имена трех игроков Манчестер Юнайтед, которые могут покинуть клуб уже в январе

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо назвал имена трех игроков "Манчестер Юнайтед", которые могут покинуть клуб уже в январское трансферное окно.

Сообщается, что 30-летний Виктор Линделеф и 32-летние Кристиан Эриксен и Каземиро находятся под угрозой возможной продажи в этом году. Английский клуб может попрощаться с тремя игроками уже зимой, если им поступит соответствующее предложение, в крайнем случае игроки будут выставлены на трансфер летом.

Руководству "красных дьяволов" придется продавать игроков, если они хотят привлечь новых футболистов, чтобы усилить состав команды Рубена Аморима во второй половине этого сезона.

На данный момент «МЮ» находится на 14-м месте в АПЛ, набрав лишь 22 очка в 19-ти турах чемпионата Англии.